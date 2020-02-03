В Офисе Зеленского оконфузились с именем Эрдогана

Владимир Зеленский встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом / president.gov.ua

В Телеграм-канале Офиса президента оконфузились с написанием имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В разных сообщениях о мероприятиях с участием Эрдогана в Киеве имя президента Турции написано по-разному.

В частности, в подписи к видео о встрече Зеленского и Эрдогана у Мариинского дворца второе имя президента Турции написано как "Тайїп".

В то же время в сообщении о начале встречи Зеленского с Эрдоганом имя турецкого президента написали как "Таїп".

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Напомним, ранее сообщалсоь о том, что в пресс-службе Зеленского перепутали название Канады.