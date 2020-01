"Mendel needs a pendel": пресс-служба Зеленского перепутала название Канады

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель / Главред

В Twitter президента Владимира Зеленского было неправильно написано название Канады.

В посте, в котором выражалась благодарность премьер-министру Канады Джастину Трюдо за поддержку Украины в расследовании авиакатастрофы в Иране, пресс-служба главы государства допустила ошибку.

В частности, в английском написании Канады вместо Canada было написано Cаnadia.

На ошибочное название тут же обратили внимание пользователи, весьма нелестно оценив профессионализм пресс-службы Зеленского:

"Mendel needs a "pendel", "Canada. Our country is called Canada", " I'm sorry for your loss. I'm sure you're as devastated as we are in Canada", " Что, уже перезалил "Canadia"? Чорт, уж было обрадовалась новому географическому открытию", "Мендель уже исправила какое позорище", - пишут в комментариях пользователи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Мендель перепутала Латвию с Литвой, но списала конфуз на "троллинг".