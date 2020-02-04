В РФ взбесились из-за подготовки Киевом новых исков и ответили угрозами

РФ может отказаться от Украины как от торгового партнёра, заявили в СФ / 1-ur.ru

Украина заигралась с подачей новых исковых требования против России, заявил первый заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Таким образом он прокомментировал заявление министра юстиции Украины Дениса Малюськи о том, что Киев рассматривает возможность подачи новых исков против Москвы в международные судебные инстанции.

"Видимо, их воодушевило, что некоторые ранние решения были явно ангажированы Западом и ничем не оправданы. Наверное, Киев думает, что так будет всегда", — сказал он в комментарии rt.com.

Российский сенатор считает, что украинская внешняя политика ведёт к тому, что "Россия может отказаться от неё как от торгово-экономического партнёра".

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"Нельзя работать со страной, которая постоянно пытается хитрить и обманывать. Поведение Киева — путь в никуда. Понятно, что все эти иски будут длиться годами, я не уверен, что нынешнее правительство дождётся их разрешения в европейских судах", — добавил Джабаров.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил о том, что Украина подала пять исков против России и готовит еще несколько исков против РФ.