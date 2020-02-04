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Киев подготовил новый удар по Кремлю

4 февраля 2020, 07:56

Украина подаст еще несколько исков в международные суды против страны-агрессора.

Малюська
Денис Малюська / УНИАН

Украина подала пять исков против России, на данный момент Киев готовит еще несколько исков против РФ. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, пять дел сейчас находятся на стадии определения подследственности. В частности, суд решает, входит ли рассмотрение иска в его компетенцию или нет.

"То есть если суд признает, что компетентен их рассматривать, тогда перейдет к рассмотрению по существу. Это общая практика", - сказал Малюська в интервью изданию Главком.

При этом министр отметил, что рассмотрение дел в международных судах – дело небыстрое, оно может занять годы, и ускорить этот процесс невозможно.

"Но мы не отходим назад. Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью предоставления еще одного-двух исков в ближайшее время", - добавил глава Минюста.

При этом чиновник не уточнил, относительно чего готовятся иски. По его словам, пока что министерство находится на этапе сбора доказательств.

"Мы сейчас также пытаемся получить юридическую поддержку из-за рубежа. Юридический спор в суде - это всегда вопрос вероятности. Она может быть большей или меньшей, но никогда не говорится о гарантии. Поэтому я сейчас не могу сказать, что мы гарантированно эти суды выиграем. Их представление было обоснованным, шансы достаточно высокие, чтобы попробовать", - отметил Малюська.

Напомним, в декабре 2019 года на сайте Международного уголовного суда в Гааге был опубликован ежегодный отчет о результатах расследований, в том числе иск Украины против Российской Федерации. Теперь гаагский суд на протяжении ближайшего года намерен заняться сбором дополнительной информации по иску Украины против РФ.

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