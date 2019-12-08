Иск Украины против РФ: Международный суд в Гааге опубликовал отчет

Суд, Гаага / twitter.com/MFA_Ukraine

Ежегодный отчет о результатах расследований, в том числе иск Украины против Российской Федерации, опубликован на сайте Международного уголовного суда в Гааге.

Теперь гаагский суд на протяжении ближайшего года намерен заняться сбором дополнительной информации по иску Украины против РФ.

При этом суд в Гааге, в рамках соответствующего иска, намерен взаимодействовать с украинскими властями, представителями гражданского общества и другими заинтересованными лицами.

В то же время гаагский суд продолжит рассматривать обвинения в новых преступлениях, которые были совершены в Украине.

Ознакомиться с ежегодным отчетом Международного уголовного суда в Гааге о результатах предыдущих расследований можно по этой ссылке.

Напомним, ранее Международный суд ООН признал себя обладающим юрисдикцией рассматривать спор Украины с Россией.