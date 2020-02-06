Разбросаны куски: в Италии произошел жуткий инцидент с пассажирским поездом

Авария в Италии / Corriere della Sera

Пассажирский скоростной поезд в четверг, 6 февраля, сошел с рельсов в итальянской провинции Лоди. Состав следовал по маршруту Милан-Болонья.

По данным Corriere della Sera, в результате инцидента погиби два человека и еще 30 пострадали. Отмечается, что у 28 пострадавших легкие травмы, а у двоих – средней тяжести. При этом еще один человек считается без вести пропавшим.

Сообщается, что с рельсов сошли только два вагона. На место происшествия сразу прибыли спасатели и медики. На данный момент причины происшествия не известны. Движение по маршруту Милан – Болонья приостановлено.

Как ранее сообщал Главред, в районе села Родионовка Сумской области на железнодорожном переезде грузовик Тата проигнорировал красный сигнал светофора, попытался проскочить и протаранил поезд.