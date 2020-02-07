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Новый вирус в Китае убил более 600 человек: где за сутки больше всего жертв

7 февраля 2020, 08:24

Коронавирус в КНР за сутки обнаружили у более чем 3 тысяч человек.

Новый вирус в Китае убил уже 636 человек - Вирус в Китае 2020
Коронавирус в Китае убил уже 636 человек / Reuters

Вирус в Китае - коронавирус 2019-nCoV - по состоянию на пятницу, 7 февраля, подхватили более 31 тысячи человек, умерли свыше 630 заболевших.

Инфицированные умерли от пневмонии, которую вызывает новый вирус, приводит Интерфакс данные Госкомитета Китая по делам здравоохранения.

По данным ведомства, за прошедшие сутки количество людей, которые заразились вирусом, увеличилось на 3 тысячи 143 человека, а количество жертв - на 73 человека. Больше всего людей за сутки китайский вирус убил в эпицентре заболевания - провинции Хубэй - 69 человек.

"…число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 31,161 тысячу человек, смертельный исход зафиксирован в 636 случаях…", - узнало агентство свежую статистику.

Напомним, новый вирус диагностировали в Китае, а позже он расширил свою географию, в частности, попал в западные страны и в Россию. В Украине вирус нового типа не зафиксирован. По состоянию на 1 февраля коронавирус подхватили 11 тысяч 791 человек, 259 заболевших - умерли.

Китай вирус коронавирус
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