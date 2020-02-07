  1. Главная
  3. Мир

Прощай, Липтон: в МВФ произошли важные кадровые изменения - подробности

7 февраля 2020, 22:28

МВФ покидаем первый заместитель главы, который работал в фонде с 2011 года.

Эмблема МВФ
В МВФ кадровые изменения - уходит в отставку заместитель главы Липтон / BBC

В то время, пока Украина мечтает о получении очередного транша от МВФ, в организации происходят важные кадровые изменения. Первый заместитель главы Дэвид Липтон МВФ заявил о намерении покинуть занимаемую им должность.

По словам директора МВФ Кристалины Георгиевой, Липтон покинет свой пост в конце февраля нынешнего года, передает Reuters .

В заявлении, опубликованном на сайте МВФ, говорится о том, что Липтон уходит с должности из-за изменений, которые будут внесены Георгиевой в руководящую группу.

"Я верю в работу фонда. Для меня было честью работать здесь. Фонд является учреждением, предоставляющим неоценимые услуги своим членам и мировой экономике в целом, и я рад, что служил ему так долго", - сказал Липтон.

Читайте также"Маркарова врет": эксперт объяснил, нужно ли Украине сотрудничество с МВФ

Напомним, американский экономист Липтон занимал должность заместителя главы МВФ  с сентября 2011 года. Это дольше, чем любой другой первый заместитель директора. Он увольняется за 19 месяцев до истечения его официального срока полномочий (сентябрь 2021 год).  

Ранее в Минфине заявили, что транши от МВФ Украине могут больше не понадобится после выполнения намеченной трехлетней программы финансирования. Такое громкое заявление сделала министр финансов Оксана Маркарова. В комментарии к своему посту в Facebook чиновница признала, что на данном этапе разорвать сотрудничество для власти невозможно.

"Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже из нее, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ", – заявила глава Минфина.

Также Главред писал, что НБУ рассказали, сколько денег должна за три года отдать Украина. По словам сотрудников Нацбанка, сотрудничество с МВФ – страховка ради проведения важных экономических реформ.

Сейчас вы просматриваете новость «Прощай, Липтон: в МВФ произошли важные кадровые изменения - подробности». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:28
Прощай, Липтон: в МВФ произошли важные кадровые изменения - подробности
21:59
В Херсонской области вспыхнула автозаправка - фото
21:30
В Николаеве пьяный таксист гонялся за "бородатыми и маленькими гномиками" Видео
21:24
Стрельба в Мукачево: Аваков пошел на крайние меры и отдал важный приказ
21:21
Эксперт рассказал, какую опасность несет для страны открытый рынок земли
21:00
Актерам из РФ запретили въезд в Украину на рекордные 10 лет
20:59
Список участников Нацотбора на Евровидение 2020 - первый полуфинал Видео
20:55
В пучине разврата: педагог склонял к сексу своих несовершеннолетних учениц
20:46
Борьба с коронавирусом: в Китае разработали уникальное устройство
20:45
Двум пособникам боевиков ОРДЛО объявили подозрение: все подробности
20:10
Мэр Львова не позволил России забрать прах советского разведчика Видео
20:09
"Закрыть офисы": Зеленский в Италии сделал жесткое заявление
20:03
Катастрофа самолета МАУ: Иран назвал условие передачи Украине черных ящиков
20:02
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: служебные шашни, печальный флирт и острые случаи Видео
19:43
"Идиотов жалко": в Сети схлестнулись Аваков и Сытник
19:42
До рези в глазах: магнитная буря сегодня ударила незаметно – что делать Видео
19:36
"На борту уже одна смерть": украинцы сообщили жуткие подробности о ситуации на лайнере
19:12
Животное-шишка: в Китае назвали промежуточное звено коронавируса
19:00
"Ох*енели": в Сети показали реакцию россиян на портрет "плешивой моли" Путина Видео
18:46
В России разбился вертолет с депутатом-мультимиллионером на борту Фото
18:23
"Потерял контроль": Ткаченко обвинил Кучеренко в провокации Видео
18:09
Жириновский взбесился после просмотра трейлера фильма Наши котики
18:08
Эксперт рассказал, когда и почему в Украине подорожают дизтопливо и газ
17:47
"Политический вопрос": в МОН "отшили" главу МИД Венгрии с его предложениями
17:45
Оскар 2020: список победителей слили в сеть до церемонии награждения
17:29
В Мукачево произошла перестрелка: горсовет просит помощи у президента Видео
17:19
Шарлотка с яблоками классическая и на кефире: простые рецепты Видео
17:18
Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию: что известно Видео
17:04
Эксперт рассказал, насколько сильны в Украине позиции Сороса и соросят
16:53
"Неадекватная, поссорилась с парнем": подробности убийства инструктора тира в Полтаве
16:50
Переход на летнее время 2020 – Украина готовит сюрприз Видео
16:48
"До глубины седых времен": Лукашенко рассказал о встрече с Путиным в узком кругу
16:18
В Полтаве застрелен инструктор тира: задержана молодая девушка
15:40
"Счастливая любовь и интрижки": астролог дала любовные советы на февраль 2020 Видео
15:24
Встреча Лукашенко и Путина: в Сочи произошло ЧП с российским самолетом
15:10
Ида Галич родила - назвали имя и пол ребенка Фото
15:08
"Из депутатов делали идиотов": Кучеренко объяснил, почему назвал "слуг народа" клоунами Видео
15:00
Настя Каменских споет на день рождение Caribbean Club Видео
14:48
"Мы не торгуемся": Арахамия дал прогноз на принятие закона о рынке земли
14:34
Арахамия назвал оппонентов Слуги народа в Раде "террористами"
14:22
Шэннен Доэрди обвинили в цинизме и манипулировании из-за рака
14:10
"Приз моей жизни": Луценко устроила зажигательные танцы с гигантской пандой Видео
14:03
Скандал с матами в Раде: Кучеренко высказался о "скальпе" обидчика из Слуги народа Видео
13:53
Достать ножи 2: фильм официально готовится к съемке
13:53
"Сколько пойдет искать другого врача": в Киеве стоматолог отказалась лечить русскоязычных
13:35
Необычные валентинки своими руками – как сделать валентинку легко Фото Видео
13:15
Венгрия поставила Украине новое условие из-за языковых норм
13:12
"Какая гладенькая!": Никитюк разделась и свела с ума всех мужчин
13:00
Слуга народа и партия Порошенко намерены продлить запрет ВК и Одноклассники
12:46
"Малышка на транса похожа, будешь ее стоя брать": баскетболисток оскорбили в прямом эфире Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять