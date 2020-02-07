Прощай, Липтон: в МВФ произошли важные кадровые изменения - подробности

В МВФ кадровые изменения - уходит в отставку заместитель главы Липтон / BBC

В то время, пока Украина мечтает о получении очередного транша от МВФ, в организации происходят важные кадровые изменения. Первый заместитель главы Дэвид Липтон МВФ заявил о намерении покинуть занимаемую им должность.

По словам директора МВФ Кристалины Георгиевой, Липтон покинет свой пост в конце февраля нынешнего года, передает Reuters .

В заявлении, опубликованном на сайте МВФ, говорится о том, что Липтон уходит с должности из-за изменений, которые будут внесены Георгиевой в руководящую группу.

"Я верю в работу фонда. Для меня было честью работать здесь. Фонд является учреждением, предоставляющим неоценимые услуги своим членам и мировой экономике в целом, и я рад, что служил ему так долго", - сказал Липтон.

Читайте также"Маркарова врет": эксперт объяснил, нужно ли Украине сотрудничество с МВФ

Напомним, американский экономист Липтон занимал должность заместителя главы МВФ с сентября 2011 года. Это дольше, чем любой другой первый заместитель директора. Он увольняется за 19 месяцев до истечения его официального срока полномочий (сентябрь 2021 год).

Ранее в Минфине заявили, что транши от МВФ Украине могут больше не понадобится после выполнения намеченной трехлетней программы финансирования. Такое громкое заявление сделала министр финансов Оксана Маркарова. В комментарии к своему посту в Facebook чиновница признала, что на данном этапе разорвать сотрудничество для власти невозможно.

"Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже из нее, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ", – заявила глава Минфина.

Также Главред писал, что НБУ рассказали, сколько денег должна за три года отдать Украина. По словам сотрудников Нацбанка, сотрудничество с МВФ – страховка ради проведения важных экономических реформ.