"Арахамия прав": эксперт пояснил бесперспективность гармонизации законов Украины и ЕС

Эксперт убежден, что Евросоюз теряет позиции / Фото Reuters

Политолог и экономист, директор Института трансформации общества Олег Соскин высказал мнение, что Украина не готова к гармонизации своего законодательства с европейским, о чем ранее заявлял глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Более того, нет смысла это делать, потому что перспективы вступления Украины в Евросоюз – нет. По крайней мере, в ближайшие 15 лет. Кроме того, система европейского законодательства во многом устарела. Это очевидно после Brexit и нарастания внутренних конфликтов в ЕС, в частности, с Польшей и Венгрией. Также нарастают противоречия между Германией и странами-должниками", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам эксперта, ЕС сейчас переживает не лучшие времена, его законодательство не отвечает всем вызовам нынешней мировой политики на фоне многих факторов, в том числе, из-за увеличения влияния США.

"Евросоюз переживает не лучшие времена, а его законодательство устарело и не отвечает нынешним мировым вызовам: тотальное наступление США, рост национализма, разрушение старого миропорядка и т.д. Таким образом, нам нечего и не с чем сейчас "гармонизировать". Потому в этом смысле Арахамия прав. Однако его заявление неизбежно создаст проблемы Зеленскому: ему достанется и внутри страны, и от представителей Евросоюза", - подытожил он.

Напомним, Соскин заявил, что Украина может возродить свою экономику и без сотрудничества с Российской Федерацией.

Также он констатировал, что президент России Владимир Путин постоянно стремится вмешаться во внутренние дела Украины, в том числе относительно внесения изменений в Конституцию по закреплению особого статуса Донбасса.