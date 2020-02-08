Выстрелы и взрыв: стали известны результаты штурма торгового центра в Таиланде

Штурм ТЦ в Таиланде / twitter.com/djboych9

Бойцы спецподразделения полиции Таиланда обыскали все четыре этажа торгового центра, где скрывался стрелок с заложниками. Отмечается, что преступнику удалось скрыться от правоохранителей.

По предварительным данным, полицейские обеспечили безопасность всех этажей здания, но в ходе обысков преступника не обнаружили.

По данным РИА Новости, мужчина начал перестрелку с полицией на многоэтажной автостоянке, где он выстрелил в баллон с газом, что привело к пожару. В результате стрельбы ранения получили двое спецназовцев.

Стоит отметить, что стрелок – профессиональный военный, ему 34 года и он был инструктором по стрельбе и снайпером.

Также в Сети появилось новое видео стрельбы.

Как ранее сообщал Главред, правоохранители Таиланда приступили к штурму торгового центра, в котором военнослужащий удерживал заложников.