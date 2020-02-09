Кровавая бойня в Таиланде с 25 трупами и 63 ранеными: стрелка убили

В Таиланде ликвидировали стрелка / twitter.com/djboych9

Кровавая бойня в Таиланде прекращена – местная полиция наконец нашла и ликвидировала военного, который в городе Накхонратчасима застрелил 25 человек.

По информации, стрелка убили в торговом центре Terminal 21, куда он прибыл с арсеналом украденного из воинской части оружия – 34-летний мужчина устроил ад и прятался от правоохранителей более 17 часов.

Стало известно, что в результате стрельбы 25 человек погибли и 63 получили ранения. Среди погибших есть военнослужащие, передает Reuters.

Перед этим бойцы спецподразделения полиции Таиланда обыскали все четыре этажа торгового центра, где скрывался стрелок с заложниками.

Отметим, мужчина начал перестрелку с полицией на многоэтажной автостоянке, где он выстрелил в баллон с газом, что привело к пожару. В результате стрельбы ранения получили двое спецназовцев.

Стоит отметить, что стрелок – профессиональный военный, ему 34 года и он был инструктором по стрельбе и снайпером.

Читайте такжеСтрельба в Таиланде: спецназ приступил к штурму торгового центраНапомним, 8 февраля военнослужащий в Таиланде сначала застрелил своего командира и двух других солдат на базе, а затем угнал автомобиль Humvee, приехал в торговый центр Terminal 21 и открыл огонь по посетителям. По словам сослуживца стрелка, Томма украл из части не только автомобиль, но и целый арсенал оружия.

"У него четыре автоматические винтовки, четыре пистолета, более 700 патронов для винтовок и пистолетов, гранаты для ручного гранатомета и подствольного гранатомета, ручные гранаты и мина, которую он мог надеть на себя. Не знаю, сколько оружия и боеприпасов он взял с собой в здание магазина, что-то должно было остаться в машине, он бы все не унес на себе", - рассказал он.

На место инцидент привезли мать стрелка – она пытается уговорить его сдаться.