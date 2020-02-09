В Чехии перевернулся автобус с детьми - много пострадавших

В Чехии перевернулся автобус с детьми / mashintop facebook.com

В Чехии автобус с детьми попал в жуткое ДТП. В салоне автобуса перевозили около 70 детей.

Как пишет Aktualne, водитель транспортного средства по неизвестным причинам съехал с дороги, после чего транспортное средство перевернулось. На момент аварии в салоне автобуса было около 70 детей в возрасте от 15 до 18 лет.

Спасатели сообщили, что в результате ДТП один человек был тяжело травмирован, 6 - получили травмы средней тяжести, и еще 62 человека получили легкие повреждения.

На место аварии оперативно прибыли скорая помощь и бригады спасателей из соседних районов. Также на место аварии должен был прибыть вертолет, но ему не удалось сесть из-за непогоды.

Ранее Главред сообщал, что в России попал в жуткое ДТП автобус в Воронежской области. Авария произошла в Воронежской области ночью 8 февраля. По данным местной прокуратуры, на трассе М-4 Дон в Верхнемамонском районе микроавтобус Mercedes-Benz Vito с украинскими номерами врезался в грузовик МАN.

В результате инцидента водитель микроавтобуса, а также 31-летняя женщина и 37-летний мужчина погибли на месте. При этом медики госпитализировали пятерых мужчин в возрасте от 27 до 39 лет. По предварительным данным, люди направлялись в Москву на заработки.

Также напомним, в Венгрии произошло масштабное смертельное ДТП, в результате которого погибли двое граждан Украины, еще семеро – получили травмы.