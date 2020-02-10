Новый вирус в Китае: число заболевших иностранцев возросло

В Китае число иностранцев, подхвативших коронавирус, возросло до 27 / Reuters

Количество иностранцев, которые подхватили коронавирус нового типа, составило почти 30 человек.

Число инфицированных иностранцев в Китае возросло до 27 человек, сообщает Regnum со ссылкой на Министерство иностранных дел КНР.

По его данным, новый вирус в Китае убил двух иностранцев, 22 человека проходят лечение, а троих - выписали.Напомним, Китай "атаковал" новый вирус, эпицентр заболевания - город Ухань - закрыли. Вирус в Украине не зафиксирован, но его подцепил один гражданин страны.

По состоянию на 10 февраля коронавирус диагностировали у 40 тысяч 535 человек, 910 человек - умерли, в частности, в Китае скончался американец. Побороли вирус 3 тысяч 350 человек.