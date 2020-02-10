Лавров посетовал, как Зеленский "расстроил" РФ на саммите в Париже

Сергей Лавров / УНИАН

Делегация России на саммите в нормандском формате 9 декабря минувшего года была "крайне опечалена", что президент Владимир Зеленский отказался от идеи отвода войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе.

Соответствующую информацию озвучил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью порталу РГ.

Главный российский дипломат утверждает, что еще до нормандского формата был заранее согласован документ, в котором якобы все стороны соглашались - силы нужно разводить по всему фронту на Донбассе.

Лавров также посетовал, что Зеленский "вскрыл" вопрос в самом начале саммита и "резко заявил, что он на это пойти не может", а разведение возможно только в трех поселках - дополнительно к Петровскому, Золотому и Станице Луганской.

Напомним, саммит в нормандском формате прошел 9 декабря 2019 года в Елисейском дворце Парижа. В итоговом коммюнике была четко зафиксирована формула Штайнмайера, а также результаты обсуждения газовых проблем между украинской и российской сторон.