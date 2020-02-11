В США сообщили о более 100 пострадавших солдатах после удара Ирана

Иран ранил свыше 100 американских солдат во время ракетного удара / Reuters

У более 100 американских военнослужащих после ракетного удара Ирана по авиабазам в Ираке, где размещены войска США, диагностировали различные черепно-мозговые травмы.

Как сообщает Пентагон, соответствующие диагнозы поставлены 109 солдатам, хот ранее было известно о 64 пострадавших.

Уточняется, что после прохождения необходимого лечения 70% военнослужащих вернулись к службе.

"Мы благодарны нашим медицинским специалистам, которые усердно работали над обеспечением надлежащего уровня ухода за нашими военнослужащими, что позволило почти 70% диагностированных вернуться на службу. Мы должны продолжать решать проблемы физического и психического здоровья вместе", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Алиссы Фара.

Также сообщается, что погибших в результате удара нет.

Как известно, в ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Напомним, уже прошло больше месяца со дня жуткой катастрофы самолета МАУ под Тегараном, а Иран до сих пор не расшифровал бортовые самописцы. Сегодня ирансике власти обратились к секретарю СНБО Алексея Данилова с призывом посетить столицу Ирана для совместного расследования аварии.