Преднамеренный теракт: Канада требует от Ирана огромных компенсаций

Родственники жертв катастрофы самолета МАУ в Канаде требуют от Ирана огромных компенсаций / Фото ISNA

8 января под Тегераном был сбит пассажирский самолет авиакомпании МАУ. Все пассажиры, находящиеся на борту, погибли. Из-за этого, адвокаты жертв самолета из Канады занимаются подготовкой группового иска к Ирану с требованием компенсации в размере минимум 1,1 млрд долларов.

Как пишет Reuters, в иске адвокаты называют падение лайнера "преднамеренным террористическим актом".

В качестве обвиняемых назван Иран, верховный лидер страны Али Хаменеи, командиры Корпуса стражей исламской революции, включая Амирали Гаджизаде – главу подразделения, ответственного за обстрел самолета.

Главный истец по данному делу является анонимным. Поясняется, что "его иранская семья может быть подвергнута риску причинения вреда или смерти со стороны иранского режима". В документе он назван Джоном Доу и указан как близкий родственник одной из жертв.

Также напомним, в результате катастрофы погибло 57 граждан Канады.

Катастрофа самолета МАУ

Как писал Главред, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

Через несколько дней, 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Также напомним, президент Владимир Зеленский ранее прокомментировал ситуацию вокруг расшифровки "черных ящиков" сбитого в небе над Ираном Боинга Международных авиалиний Украины. По словам главы государства, Украина хочет получить "черные ящики", несмотря на приглашение иранской стороны для украинских специалистов принять участие в совместной их расшифровке.

"Иранская сторона уже предложила нам, чтобы к расшифровке "черных ящиков" мы привлекли своих специалистов. То есть они нас сейчас приглашают в понедельник лететь в Иран. Я вам скажу откровенно, мы очень боимся этого", - подчеркнул президент он в комментарии программе ТСН. Тиждень.