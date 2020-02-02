Украина хочет получить "черные ящики" сбитого в Иране Боинга МАУ – Зеленский

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг расшифровки "черных ящиков" сбитого в небе над Ираном Боинга Международных авиалиний Украины.

По словам главы государства, Украина хочет получить "черные ящики", несмотря на приглашение иранской стороны для украинских специалистов принять участие в совместной их расшифровке.

"Иранская сторона уже предложила нам, чтобы к расшифровке "черных ящиков" мы привлекли своих специалистов. То есть они нас сейчас приглашают в понедельник лететь в Иран. Я вам скажу откровенно, мы очень боимся этого", - подчеркнул президент он в комментарии программе ТСН. Тиждень.

При этом он пояснил, в чем суть опасений украинской стороны относительно расшифровки "черных ящиков" в Иране.

Читайте также"Нет должной реакции Ирана": Рябошапка высказался по делу о сбитом Боинге"Потому что они могут пригласить наших специалистов в их лабораторию, в их, наверное, современную лабораторию, но нам уже тогда наши спецы сказали, что технически они не готовы к правильной правдивой расшифровке. Поэтому я боюсь, что они могут их приобщить вместе там: пожалуйста, давайте здесь на месте мы расшифруем, и зачем вам теперь "черные ящики"? Нет, мы хотим взять эти "черные ящики", - отметил Зеленский.

Он также напомнил о последнем разговоре украинской стороны с представителе Ирана.

"Он сказал: "Окей. Если мы не сможем расшифровать, мы вам их отдадим". Я ему сказал: "Мне ваш президент тоже давал слово, что мы будем приобщены к любым предметам, к любым доказательствам и сможем взять "черные ящики". Потому я думаю, что если наши специалисты будут лететь туда, то они, наверное, должны иметь мандат того, чтобы в случае нерасшифровки полной на месте, они будут забирать "черные ящики". Для нас это очень важно", - сказал глава государства.

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Зеленский добавил, что Иран уже понимает, что у украинской стороны есть больше доказательств того, что лайнер был сбит, чем было в самом начале.

Напомним, ранее была опубликована запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании: иранцы видели ракету с момента пуска и до того, как она попала в украинский самолет.