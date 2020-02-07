Катастрофа самолета МАУ: Иран назвал условие передачи Украине черных ящиков

Иран не хочет отдавать черные ящики на экспертизу другой стране / twitter.com / SZimpas

Уже прошел месяц со дня жуткой катастрофы самолета МАУ под Тегераном, а Иран до сих пор не расшифровал бортовые самописцы Боинга, а также не желает передавать их другому государству для исследования.

7 февраля иранский посол в Украине Манучехр Моради на форуме Ситуация на Ближнем Востоке и будущее отношений Украины и Ирана, вновь повторил мантру о том, что черные ящики будут переданы другому государству только в том случае, если иранские специалисты самостоятельно не смогут их расшифровать, сообщает Укринформ.

"Черные ящики" могут быть отправлены в Украину или другое государство, если у Ирана не будет возможности их расшифровать", – заявил посол.

По его словам, сейчас нужно ждать завершения комплексного расследования катастрофы, которое согласно нормам международного права ведет Иран как страна, где произошла трагедия.

Катастрофа самолета МАУ

Как писал Главред, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

Через несколько дней, 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Также напомним, президент Владимир Зеленский ранее прокомментировал ситуацию вокруг расшифровки "черных ящиков" сбитого в небе над Ираном Боинга Международных авиалиний Украины. По словам главы государства, Украина хочет получить "черные ящики", несмотря на приглашение иранской стороны для украинских специалистов принять участие в совместной их расшифровке.

"Иранская сторона уже предложила нам, чтобы к расшифровке "черных ящиков" мы привлекли своих специалистов. То есть они нас сейчас приглашают в понедельник лететь в Иран. Я вам скажу откровенно, мы очень боимся этого", - подчеркнул президент он в комментарии программе ТСН. Тиждень.