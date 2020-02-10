Секретаря СНБО Данилова срочно вызывают в Иран - что случилось

Данилова зовут в Иран для расследования катастрофы / УНИАН

Уже прошло больше месяца со дня жуткой катастрофы самолета МАУ под Тегараном, а Иран до сих пор не расшифровал бортовые самописцы. Сегодня ирансике власти обратились к секретарю СНБО Алексея Данилова с призывом посетить столицу Ирана для совместного расследования аварии.

Как пишет IRNA, сегодня секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани провел телефонный разговор с Даниловым.

"Пригласил своего коллегу приехать в Иран для совместного рассмотрения вопроса (авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране - ред.). Проведение технических оценок сможет помочь завершить дело в экспертной, неполитизированной обстановке", - заявил Шахмани.

Отмечается, что Данилов призвал Иран "ускорить расследование трагедии".

Катастрофа самолета МАУ

Как писал Главред, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

Через несколько дней, 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

Также отметим, 7 февраля иранский посол в Украине Манучехр Моради вновь повторил мантру о том, что черные ящики будут переданы другому государству только в том случае, если иранские специалисты самостоятельно не смогут их расшифровать.

"Черные ящики" могут быть отправлены в Украину или другое государство, если у Ирана не будет возможности их расшифровать", – заявил посол.

Также напомним, президент Владимир Зеленский ранее прокомментировал ситуацию вокруг расшифровки "черных ящиков" сбитого в небе над Ираном Боинга Международных авиалиний Украины. По словам главы государства, Украина хочет получить "черные ящики", несмотря на приглашение иранской стороны для украинских специалистов принять участие в совместной их расшифровке.