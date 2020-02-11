В Евросоюзе собрались снимать санкции с Азарова - журналист

Николай Азаров / УНИАН

В Европейском союзе чиновники решили отменить санкции против украинского экс-премьера Николая Азарова и бывшего главы Минэнергетики Эдуарда Ставицкого.

Такое сообщение опубликовал журналист Рикард Джозвяк со ссылкой на собственные информированные источники.

"Есть договоренность об исключении бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого из санкционного списка ЕС. Александр Янукович останется в списке в течение 6 месяцев, 9 других, в том числе его отец, в течение 12 месяцев", - говорится в тексте.

По данным Джозвяка, подтверждение решения от отмене санкций ЕС против Азарова и Ставицкого ожидается на будущей неделе.

Напомним, санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения - за незаконное присвоение денег из украинской казны - Евросоюз ввел в марте 2014-го. Однако с течением времени в ЕС начали снимать санкционные ограничения - из-за недостаточных доказательств, предоставленных украинскими правоохранителями. К слову, в крайний на сегодняшний день раз в ЕС продлевали санкции против Януковича и его сподвижников 4 марта 2019 года.