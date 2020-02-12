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Появились конкуренты: рейтинг Путина рекордно обвалился

12 февраля 2020, 09:03

Россияне раздражены и устали от Путина.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Рейтинг доверия россиян к своему лидеру Владимиру Путину стремительно падает – за два года он обвалился почти в два раза.

Как свидетельствую результаты опроса Левада-Центра, на данный момент доверяют Путину только 35% граждан РФ. При этом в ноябре 2017 года рейтинг доверия Путину хозяину Кремля составлял 59%. Таким образом, за два года он упал на 24 процентных пункта. По сравнению с сентябрем 2019 года, рейтинг Путина упал на 4%, пишут Ведомости.

При этом глава Левада-центра Лев Гудков отметил, что уровень доверия Путину снижается давно и устойчиво и объясняется раздражением россиян и усталостью от президента.

"Его новая риторика, касающаяся социальных тем, дает кратковременный эффект. Падение началось давно, и это даже не эффект пенсионной реформы 2018 г.: оно идет медленно и постепенно, и это более показательный тренд, чем резкие скачки рейтинга. Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать", - отметил Гудков.

По данным опроса, у Путина уже появились конкуренты. В частности, за последние четыре месяца вырос уровень доверия россиян к министру оборону Сергею Шойгу (с 13% до 19%) и главе МИДа Сергею Лаврову (с 14% до 17%). Новому главе правительства Михаилу Мишустину на данный момент доверяют 3% опрошенных, не доверяют 4%.

Напомним, согласно данным опроса ВЦИОМ, поддержка лидера Кремля снизилась до исторического минимума. В частности, рейтинг Путина составил 33,4%.

новости России рейтинг Левада центр Владимир Путин Сергей Шойгу Михаил Мишустин
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