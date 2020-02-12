Боевика "ДНР" Черного Ленина задержали по запросу Украины - росСМИ

Бенес Айо (Черный Ленин) / Росбалт

Эксцентричного чернокожего боевика группировки "ДНР" Бенес Айо (он же Черный Ленин) задержали российские правоохранители Архангельской области - причем по запросу Украины.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Regnum. По данным журналистов, Бенеса Айо задержали в отдаленном населенном пункте Яренск. Черный Ленин приехал туда якобы для поддержки жителей поселка Шиес, протестующих против строительства мусорного полигона.

К слову, Бенес Айо родился в Латвии в 1979 году в семье угандийца и русской. Он окончил вуз в Риге, учился в Великобритании, однако потом пошел по наклонной, увлекся коммунистическими идеями и активно поддерживал "русскую весну" в Крыму. Власти Украины и Латвии обвиняют его в совершении ряда серьезных преступлений.

Напомним, ранее Черный Ленин насмешил Сеть новой пламенной речью с критикой главарей "ДНР". Дескать, экономику ОРДО грабят олигархи, а окружение действующего атамана террористов Дениса Пушилина "отжало" активы убитого экс-главаря Александра Захарченко. Позднее в своем блоге Айо рассказал о том, что ему не выдают российский паспорт, поскольку на Донбасс он приехал с латвийским гражданством, а документ с двухглавым орлом по указке Москвы выдают исключительно гражданам Украины.