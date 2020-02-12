"Теплые чувства": в Польше распекли "европейскую Россию" из-за Крыма

Крым / УНИАН

В Польше заявили, что Российская Федерация не может быть нормальной европейской страной. По словам главы офиса польского главы государства Кшиштофа Щерского, нормальная страна давно вернула бы захваченный Крым.

"Вы предполагаете, что Россия не может быть нормальной европейской страной. Такая страна отдала бы Крым. Я бы хотел европейскую Россию", - заявил политик интервью Dziennik Gazeta Prawna.

В то же время, он указал, что диалог возможен даже при наличии агрессии, но он указал, что не следует путать ведение переговоров и возвращение к нормальным отношениям.

"Определенная проблема международных отношений заключается в том, что теплые чувства к России растут с удалением от ее границ. Защитниками дружбы с Россией являются те, кто находится от нее дальше всех", - подчеркнул Щерский.

Как ранее сообщал Главред, глава правящей партии Польши Право и справедливость Ярослав Качиньский заявил, что войска НАТО должны присутствовать в Польше и балтийских странах.