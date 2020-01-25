В Украине пояснили, как Россия готовит Польше "удар в спину"

Украина должна бороться вместе с Польшей против российской пропаганды / Фото: Depositphotos

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар высказал мнение, что сейчас Украине и Польше важно объединить усилия для противостояния российской пропаганде.

В статье для Zn.ua дипломат отмечает, что Киев и Варшава вместе стали объектами информационных атак со стороны Москвы. Он добавил, что важно громко говорить, как о преступной сущности коммунистического режима, так и о его современных апологетах и их преступлениях, не забывая о оккупации Донбасса и аннексии Крыма.

По словам Боднара, Россия сейчас пытается нанести Польше "удар в спину", обвиняя в антисемитизме и ответственности за начало Второй мировой войны. Он подчеркивает, что в этой ситуации Украина всегда должна публично демонстрировать поддержку и быть солидарна с Польшей.

Украина в течение последних лет познала на себе цену российской пропаганды, манипуляций и агрессии. Россия издавна демонстрирует талант воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси. Приписывать себе чужие победы и перекладывать на других свою ответственность за преступления — это классическая схема, ее использует Кремль для создания параллельной реальности, в которой российской элите легче властвовать и самоутверждаться. История дает нам много примеров того, как Москва разжигала войны и на чужой крови лицемерно строила свою империю", - пишет Боднар.

Дипломат убежден, что используемые Россией советские пропагандистские приемы обречены на поражение. В нынешнюю эпоху стремительного развития технологий, считает Боднар, Кремлю будет сложно продвигать пропаганду и скрыть от всего мира истину.

Как ранее сообщалось, Россия, помимо Германии, обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны, заявил лидер правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Напомним, ранее в России резко отреагировали на заявление польских властей о том, что страна не получила репарации от Германии из-за позиции России.