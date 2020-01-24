Дуда назвал правильным решение об отказе от поездки в Израиль

Дуда не сожалеет, что не поехал в Израиль / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда высказал мнение, что он правильно поступил, отказавшись от поездки в Израиль по случаю 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

"Организатор — фонд господина Моше Кантора (председатель Совета фонда Яд ва-Шем), просто исказила историю, полностью игнорируя участие Польши и наших солдат в борьбе с гитлеровской Германией", - цитирует Укринформ его слова, произнесенные 23 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Дуды, во время Второй мировой войны польские солдаты сражались против фашистской Германии вместе с западными союзниками и с солдатами Красной армии.

Польский лидер заявил о благодарности вице-президенту США Майка Пенсу, который во время своей речи на мероприятии в Израиле упомянул Польшу. В частности, он напомнил, откуда произошло название Аушвиц и отметил жертвы, на которые пошли поляки, а также влияние на их культуру.

Дуда подчеркнул, что во время Холокоста погибли шесть миллионов евреев, три миллиона из которых были гражданами Польши. По его словам, это веская причина, почему в Израиле ему обязаны были предоставить возможность выступить.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, который утром 23 января прибыл в Израиль с официальным визитом, заявил, что не будет принимать участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста.

Ранее народный депутат от фракции Европейская солидарность Владимир Вятрович выступил против поездки президента Владимира Зеленского на Мировой форум по Холокосту в Израиль, поскольку Украину не включили в перечень выступающих стран.