"Политические игры": Польша призвала Путина прекратить "игры" на Холокосте

Владимир Путин / Reuters

Скандал с перекручиванием истории президентом Российской Федерации Владимир Путиным не утихает. Польша продолжает настаивать, чтобы Кремль прекратил манипулировать историческими фактами.

Так, заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский призвал российского лидера не использовать Холокост для "политических игр" во время мероприятия по случаю 75-летия освобождения из концлагеря Освенцим.

"Призываем президента Российской Федерации не использовать память о жертвах Холокоста для политических игр", - цитирует дипломата Укринформ.

По его словам, президент Польши Анджей Дуда считает, что хозяин Кремля использует событие в Иерусалиме как инструмент агрессивной политики против Польши.

"Наверное, это даст Путину возможность осуществлять дальнейшие попытки убеждать в собственной версии истории, причинах и ходе Второй мировой войны и легитимизирует действия России на международной арене", - заявил Шинковский.

Также он указал, что польский президент отказался от визита в Иерусалим, потому что не хотел слушать пренебрежительные высказывания в адрес Польши.

Как ранее сообщал Главред, в МИД Польши заявили, что в России хранятся культурные ценности, принадлежащие польскому народу.