"Россия атакует": в Польше обратились к НАТО

НАТО / Reuters

Глава правящей партии Польши Право и справедливость Ярослав Качиньский заявил, что войска Североатлантического альянса должны присутствовать в Польше и балтийских странах. По его словам, это обусловлено тем, что Российская Федерация атакует слабые места европейской демократии.

"Россия атакует там, где видит слабое место и шанс на победу. Так было в Крыму и на востоке Украины. Однако у нее (России, - ред.) возникают проблемы там, где возникает решительное сопротивление, даже дипломатическое", - заявил политик в интервью немецкому изданию Bild.

При этом он указал, что в Восточной Европе должны находится результативные подразделения НАТО быстрого реагирования.

"Германия должна выслать больше войск, особенно в балтийские страны. В Польше историческое прошлое свидетельствует против присутствия у нас большего количества немцев. Германия должна принять это во внимание", - объяснил Качиньский.

Как ранее сообщал Главред, лидер правящей польской партии Право и справедливость Ярослав Качиньский считает, что Россия обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.