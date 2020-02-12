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Готовят аннексию: РФ не признает Шпицберген норвежской территорией

12 февраля 2020, 23:37

Посольство России в Норвегии выдвинуло ряд обвинений.

/ RNW.org via Flickr

В начале февраля посольство РФ в Норвегии обвинило страну в нарушении международного договора об архипелаге Шпицберген от 1920 года и заявило, что это не исконно норвежская территории.

Как сообщает НВ, российские СМИ начали распространять ложную информацию о Шпицбергене с заявлениями о захвате, "если санкционная война против России продолжится и ей станет нечего терять".

Уточняется, что 4 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров в послании главе МИД Норвегии Ине Мари Эриксен Серэйде в связи со столетием подписания Шпицбергенского трактата заявил об "озабоченности" России по ряду вопросов.

Москва заявила о нарушении порядка депортации со Шпицбергена, нарушении Норвегией рыбоохранной зоны и "искусственного расширения природоохранных зон для ограничения экономической активности на архипелаге".

Также Лавров констатировал, что Кремль не намерен сворачивать свое присутствие на архипелаге.

"Норвежским партнерам предложено провести двусторонние консультации для устранения ограничений в деятельности российских структур на архипелаге", — говорится в его заявлении.

В Москве предложили Норвегии проводить переговоры и консультации.

"Российские обращения к норвежской стороне по этому поводу не означают, что мы ставим под вопрос норвежский суверенитет над архипелагом. Вместе с тем Шпицберген — „не исконно норвежская территория", архипелаг получен Осло на условиях, прописанных в Договоре 1920 г.", — заявили российские дипломаты.

Напомним, российский политик Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter свой снимок, сделанный у входа в аэропорт города Лонгиербюен, находящегося на норвежском архипелаге Свальбард (Шпицберген).

После того как Норвегия включила Рогозина в санкционные списки, он по-хамски обозвал норвежских дипломатов "арктическими страусами".

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