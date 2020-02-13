"Русофобия в Киеве": у Путина оценили результаты опроса о негативном отношении россиян к Украине

Дмитрий Песков оценил результаты соцопроса Левада-центра/ Reuters

В Украине "русофобия несколько лет возводили в ранг государственной политики", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он оценил результаты социологического исследования, согласно которому возросло количество россиян, которые негативно относятся к Украине.

"Русофобия возведена, ну, по крайней мере, была возведена на протяжении последних нескольких лет буквально в ранг государственной политики, внутренней государственной политики в Украине. И конечно, это не могло не дать свои результаты печальные в плане, ну, скажем так, провоцирования таких негативных настроений в отношении нашей страны. Это можно с сожалением констатировать", - сказал Песков.

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Вместе с тем он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин с огромным уважением относится к украинскому народу, несмотря на негативное отношение россиян к Украине.

"Здесь я не знаю, идет ли речь о 50% (негативных оценок россиян к Украине, - ред.), но я могу сказать одну вещь на этот счет: президент Путин всегда с огромным уважением относился и продолжает относиться к украинскому народу. Он неоднократно об этом говорил. К сожалению, взаимности от предыдущих глав государств в Украине мы не слышали", - добавил Песков.

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Напомним, согласно результатам опроса, проведенного Левада-Центром, за четыре месяца практически вдвое возросло количество россиян, которые негативно относятся к Украине. На вопрос "Как в целом Вы относитесь сейчас к Украине?" 20% респондентов ответили: "Очень плохо", 27% - "В основном плохо". При этом 36% указали "В основном хорошо", а 6% - "Очень хорошо" Затруднились с ответом 11% опрошенных.

В сентябре 2019 года было меньше россиян, которые относились к Украине негативно. Тогда 12% респондентов указывали, что к Украине относятся "очень плохо", 19% - "в основном плохо". 47% - "в основном хорошо", 9% - "очень хорошо". Затруднялись с ответом 13%.