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"Малейшую ошибку": Иран разразился угрозами в адрес Израиля и США

14 февраля 2020, 09:57

Хуссейн Салами заявил, что его гвардия может поразить США и Израиль

Касем Сулеймани
Касем Сулеймани / farsnews.com

В Иране пригрозили США и Израилю нанести удар. Новые угрозы связаны с убийством верховного командира Корпуса стражей исламской революции Кассема Сулеймани.

Так, во время церемонии, посвященной 40-му дню со дня смерти Сулеймани, глава элитной революционной гвардии Ирана генерал-майор Хуссейн Салами заявил, что его гвардия может поразить США и Израиль, если "на то будут основания".

"Если вы сделаете малейшую ошибку, мы поразим вас обоих", - цитирует генерал-майора Reuters.

Как ранее сообщал Главред, в Иране пообещали вознаграждение в сумме 3 миллионов долларов за ликвидацию президента США Дональда Трампа.

Касем Сулеймани Иран Израиль
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