"Заплатим любому": в Иране за голову Трампа пообещали $3 млн

Дональд Трамп / Reuters

За ликвидацию президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Иране пообещали вознаграждение в сумме 3 миллионов долларов.

С таким предложением выступил депутат парламента Ирана Ахмад Хамза во время заседания иранского парламента, передает Немецкая волна.

"Заявляю от имени народа провинции Керман, что мы заплатим вознаграждение в три миллиона долларов наличными любому, кто убьет Трампа", - подчеркнул ирнанский депутат.

Как известно, Керман - столица провинции, откуда был родом убитый в результате американского удара генерал Касем Сулеймани.

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Напомним, в ночь на 3 января Касем Сулеймани был убит возле аэропорта столицы Ирака Багдада в результате авиаудара, осуществленного США. Власти Ирана пригрозили американской стороне сокрушительным ответом. Позже в Ираке были обстреляны базы с военными Штатов.