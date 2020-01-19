"Сэр, им осталось жить 2 минуты 11 секунд": Трамп рассказал, как убивали Сулеймани

Дональд Трамп рассказал, как убивали Сулеймани / Reuters

Президент США Дональд Трамп, который ранее сказал верховному лидеру Ирана кое-что нелицеприятное, рассказал новые подробности убийства иранского генерала Кассема Сулеймани.

При этом Трамп подчеркнул, что Сулеймани "говорил плохие вещи" о США.

"Сколько этого дерьма мы должны слушать? Сколько мы будем слушать?", - цитирует Трампа CNN со ссылкой на его аудио выступление на ужине для спонсоров Республиканской партии в пятницу вечером, 17 января.

По информации, Трамп в этом обращении подробно описал наблюдение за тем, как Сулеймани прибыл в международный аэропорт Багдада, где его встретил командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.

По словам лидера США, санкционированный им удар позволил взять "два по цене одного".

Трамп особо отметил, что во время операции по ликвидации Сулеймани общался с военными чиновниками, которые наблюдали за ударом с "камер, которые находятся в небе".

Более того, Трамп привел слова военных, которые докладывали ему о ходе операции.

"Они вместе, сэр", "Сэр, им осталось жить 2 минуты и 11 секунд. Они в бронированном автомобиле. Сэр, им осталось жить примерно одну минуту. 30 секунд. 10, 9, 8...", "Потом вдруг – бум", "Их больше нет, сэр", - поделился глава Белого дома.

Читайте такжеУбийство генерала Сулеймани: в Иране пригрозили Трампу международным трибуналомНапомним, ранее Президент США Дональд Трамп громогласно заявил, что убитый иранский генерал Касем Сулеймани был "террористом номер один в мире".

По словам американского президента, Сулеймани "планировал неминуемые нападения" на американцев.

"Прошлой ночью по моему приказу американские вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире - Касем Сулеймани... Сулеймани готовил неминуемые и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих. Мы поймали его с поличным и устранили", - заявил Трамп в видеообращении на своей странице в Фейсбуке.