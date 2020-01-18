Трамп сказал верховному лидеру Ирана кое-что нелицеприятное

Трамп обратился к верховному лидеру Ирана / Reuters

Президент США Дональд Трамп, который ранее проехался по убитому Сулеймани, призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах, сказанных в адрес Штатов.

"Так называемый "верховный лидер" Ирана, который в последнее время не был уж таким верховным, позволил себе несколько нелестных слов о Соединённых Штатах и ​​Европе. Их (Ирана) экономика рушится, а их люди страдают. "Он должен быть очень осторожным со своими словами", —написал Трамп на своей странице в Твиттере.

Отметим, в комментариях под сообщением Трампа американцы пишут, что "он клоун".

"Верховный лидер думает, что вы клоун. Он прав", - пишет пользователь Сети.

"Уважаемый Президент, никогда не доверяй муллам и иранскому режиму. Они не уважают США", - добавил другой пользователь, сопроводив свои слова видео, где жители Ирана наступают на флаг США.

"Иранцы любят Трампа, потому что, хотя он защищает их свободу, демократы во главе с Нэнси Пелоси находятся на стороне репрессивного исламистского правительства, которому Обама тайно выделил 1,5 миллиарда долларов наличными. Эти деньги были затем использованы для терроризма, убивающего миллионы", - высказался еще один пользователь Сети.

Читайте такжеЗачем Трамп на самом деле устроил кризис в ИранеНапомним, ранее духовный лидер Ирана заступился за атаковавших ракетами самолет МАУ и назвал Трампа "клоуном". Аятолла Али Хаменеи оправдал поступок иранских военнослужащих, которые выпустили две ракеты по пассажирскому самолету МАУ, спровоцировав гибель 176 человек, среди них свыше 20 детей.

Хаменеи акцентировал, что Вашингтон и прочие враги Ирана использовали авиакатастрофу для отвлечения внимания от убийства иранского генерала Касема Солеймани. Он добавил, что американские власти являются абсолютным злом, а их лидер Дональд Трамп – "клоуном".