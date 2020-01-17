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Духовный лидер Ирана заступился за атаковавших ракетами самолет МАУ и назвал Трампа "клоуном"

17 января 2020, 18:39

Аятолла настаивает, что военнослужащие заботились о безопасности государства.

Хаменеи-Иран
Хаменеи заявил, что иранские военные соблюдали безопасность, сбив гражданский самолет / Reuters

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи оправдал поступок иранских военнослужащих, которые выпустили две ракеты по пассажирскому самолету МАУ, спровоцировав гибель 176 человек, среди них свыше 20 детей.

Как сообщает ВВС, аятолла настаивает, что Революционная гвардия — элитное военизированное подразделение, которое всегда стоит на страже безопасности Ирана.

Хаменеи акцентировал, что Вашингтон и прочие враги Ирана использовали авиакатастрофу для отвлечения внимания от убийства иранского генерала Касема Солеймани. Он добавил, что американские власти являются абсолютным злом, а их лидер Дональд Трамп – "клоуном".

Данное обращение Хаменени было исключительным. Речь к нации он произнес из мечети Мосалла в столице. В последний раз он делал это в 2012 году на 33-й годовщине исламской революции в стране.

Читайте такжеВ Иране цинично "отбеливают" бойцов КСИР после крушения самолета МАУКак ранее сообщалось, в Российской Федерации заступились за Иран, где сбили самолет МАУ с пассажирами. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, это была "человеческая ошибка", вызванная "нервозность" из-за США.

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что Украина будет добиваться, чтобы иранская власть признала свою ответственность за трагедию самолета МАУ.

авиакатастрофа МАУ Хаменеи новости Украины и мира
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