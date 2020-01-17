"Ошибка" из-за "нервозности": в РФ цинично "обвинили" США в трагедии самолета МАУ

Куршение самолета МАУ в Иране / twitter.com/CGTNOfficial)

В Российской Федерации заступились за Иран, где сбили самолет МАУ с пассажирами. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, это была "человеческая ошибка", вызванная "нервозность" из-за США.

"Я не припомню, чтобы МИД официально говорил, что версия о том, что самолет был сбит, является дезинформацией", - цитирует российского дипломата УНИАН.

При этом н уверен, что украинский самолет сбили только из-за напряженности между Тегераном и Вашингтоном.

"Я никого не хочу оправдывать – это человеческая ошибка. Это было не преднамеренно, по-моему, это все уже поняли… Хотелось бы, чтобы этого не было, но американцы уничтожили беспрецедентной операцией, которая ставит под вопрос все мыслимые нормы международного права, генерала Сулеймани", - рассказал глава МИД РФ.

Также он считает, что ответ Ирана "был выверенным".

"Есть информация, что в момент, когда после этой атаки иранцы ожидали еще одного удара США – не знали, в какой форме, но в воздухе было минимум шесть F-35 в воздушном пространстве прямо на границе Ирана", - подытожил Лавров.

Также он подчеркнул "нервозность, которая всегда присутствует в таких ситуациях".

Как ранее сообщал Главред, глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что Украина будет добиваться, чтобы иранская власть признала свою ответственность за трагедию самолета МАУ.