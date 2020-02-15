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Отчим жестоко избивал: журналистка раскрыла неожиданные факты о детстве Путина

15 февраля 2020, 05:28

В детстве Владимир Путин был очень одиноким, голодным и плохо одетым, рассказала Кристина Курчаб-Редлих.

Путин
Владимир Путин / УНИАН

Польская журналистка Кристина Курчаб-Редлих, которая 15 лет работала в России, автор книги "Вова, Володя, Владимир. Тайны России Путина" рассказала, каким было детство Владимира Путина - нынешнего хозяина Кремля. По ее словам, отчим будущего президента жестоко избивал его, и сам Владимир в детстве был очень одиноким, голодным и плохо одетым.

Курчаб-Редлих рассказала в интревью Белстат, что настоящая мать Владимира Путина живет в Грузии. После войны во время учебы она познакомилась с мужчиной, которого звали Платон Привалов, и забеременела от его. Однако потом оказалось, что он женат. Женщина уехала к своим родителям. Там, в Терехино, родился Владимир Путин.  Позже в Ташкенте она познакомилась с  привлекательным грузином, которого звали Георгий Осепашвили. К нему в Грузию мать Путина вскоре и переехала. Ситуация обострилась после того, как женщина снова забеременела.

"Во-первых, этот отец его просто ужасно бил. Он выпивал и лупил палкой и рукой до такой степени, что соседи, которых расспрашивали журналисты потом грузинские, даже российские, рассказывали о том, до какой степени Вова был там заброшенный, бедный. Некоторые ему помогали. Но вы не можете себе представить, что такое внебрачный сын на Кавказе – и для матери, и для ребенка. Он был там очень несчастным", – рассказала Курчаб-Редлих.

Когда Владимир подрос, он записался на самбo, самооборону без оружия, где есть элементы дзюдо, чтобы быть в силах защитить себя.

"Даже потом я спрашивала знакомого, который был его другом там в Грузии, о том, чем они занимались. Прежде всего он говорил: "Вовчик очень любил драться". Он был молчаливый, очень замкнутый, все так говорят. Он был очень одинокий и голодный очень часто, очень плохо одетый. Все, что его радовало, это рыбалка", – добавила журналистка.

По ее словам, Путин ловил рыбу в той же реке, в которой ловил ее Сталин.

"Вообще они были недалеко. Сталин из Гори, а Метехи в 30 километрах от Гори. Когда он еще там жил, в каждом доме был портрет Сталина. Так что он смотрел на этот портрет с самого детства", – подчеркнула польская журналистка.

По ее словам, отчим Осепашвили до такой степени хотел от него избавиться, что даже его сестра вывезла ребенка в Тбилиси к какому-то бездетному полковнику. Позже мать Путина отвезла сына обратно к своим родителям в Терехино, а сама вернулась в Грузию. Тогда дедушка и бабушка решили, что ребенка хватит перебрасывать.

"Этот город был полон Путиных. У них были бездетные родственники в Ленинграде в возрасте. Эта женщина, жена их родственника Путина очень хотела ребенка", – сообщила журналистка.

После этого Владимира в возрасте 10 лет переслали в Ленинград.

Напомним, ранее мастер спорта по самбо, вице-чемпион СССР и каскадер Николай Ващилин, который был знаком с нынешним президентом РФ Владимиром Путиным, раскрыл интимные подробности его детства. По словам Ващилина, они вместе с Владимиром Путиным и Аркадием Ротенбергом ездили вместе на тренировки по самбо. Причем у Путина и Ротенберга  была любимая шутка: испортить воздух в автобусе и выскочить из него.

Владимир Путин детство новости России
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