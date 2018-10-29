"В детстве издевались и били": эксперт нашел у Путина черты террориста

Владимир Путин / Reuters

Российский президент Владимир Путин может быть психически нездоровым, при этом в его характере наблюдается много нарциссических черт.

При этом у Путина имеются все черты социопата, которых объединяет то, что они получили некую психологическую травму в очень раннем возрасте, до 10 лет, говорится в докладе "Внутри путинского мозга" американского психиатра и профессор Калифорнийского университета Джеймса Фэллона.

"Возможно, в детстве над таким человеком издевались или избивали и унижали, и он озлоблен на весь мир. Таковы многие террористы", - отметил психиатр.

В исследовании также говорится о том, что во главе террористической группы может стоять психопат, пишет "Радио Свобода".

"Но его подручными становятся социопаты, молодые люди, чувствующие, что они лузеры, что мир над ними надругался и они должны ему отомстить. Вот этот тип поведения похож на путинский", - добавил Фэллон.

Напомним, ранее Владимир Путин пригрозил ответным ракетным ударом всему западному миру, после чего нарвался на волну насмешек в соцсетях.