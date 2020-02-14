"Чтобы каждую семью затронула война": в России губернатор оконфузился перед ветеранами

Губернатор пожелал россиянам войны / Фото: скриншот

В Оренбургской области России губернатор Денис Паслер на мероприятии с участием ветераном Второй мировой войны пожелал, чтобы в каждую семью пришла война.

Чиновник сделал заявление во время выступления на сцене. Видео обнародовано в YouTube.

"Нам хотелось, чтоб в каждую семью и каждую семью затронула война. И мы хотели бы, чтобы каждое мероприятие, в том числе сегодняшний концерт, конечно же, запомнилось вам", - заявил губернатор со сцены.

В целом это был не единственный конфуз на данном мероприятии. Присутствующие также могли увидеть презентацию, в которой было указано "40 августа 1945 года" и допущена ошибка в слове пенициллин.

Напомним, пропагандистскую акцию к 77-й годовщине освобождения Луганской области от фашистских захватчиков обсуждают в сети.