"Варшава заигралась": в РФ "наехали" на Польшу из-за Второй мировой войны

Мария Захарова / РИА Новости

В российском МИД обвинили Варшаву во лжи. Причиной негодования стали слова польского посла в Германии Анджея Пшилебского о роли СССР в победе над фашизмом и обвинение в захвате польских территорий в 1939 году.

"Заявления относительного того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, это показатель того, что официальная Варшава заигралась", - цитирует официального представителя МИД РФ Марию Захарову РИА Новости.

При этом она заявила, что в Польше развернулась кампания против исторических фактов, которыми обладает Россия.

"Примерно две-три недели назад мы получили информацию, что польские провластные структуры, государственные органы провели соответствующее совещание на предмет того, как действовать, чтобы нейтрализовать те материалы и исторические факты, которые будет презентовать Москва, не допустить распространения правды о тех событиях", - заверила одиозная дипломат.

Как ранее сообщал Главред, в Москве художник-акционист Эдуард Журавлев оставил у здания польского посольства садовую тачку, полностью забитую резиновыми фаллоимитаторами.