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"Вернуть молодые годы": Валенса прошелся по требованию Польши о репарациях

9 февраля 2020, 12:59

Лех Валенса призвал Москву и Варшаву к диалогу.

Лех Валенса
Лех Валенса / ТСН

Бывший президент Польши Лех Валенса прокомментировал заявление польского МИД о репарациях за военные преступления Москвы во времена Второй мировой войны. По словам бывшего главы государства, это то же самое, если он будет требовать вернуть свои молодые годы.

"Это все равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли. Да и если мы все рассчитаем мудро, то будет один к одному. Надо идти вперед - это важно", - заявил Валенса в интервью Собеседник.

При этом он призвал Москву и Варшаву к диалогу, чтобы обсудить проблемы и найти способы их решения.

"Но и сейчас эти отношения можно сделать хорошими. У наших стран они и должны быть такими. Когда мы ссоримся, выигрывают лишь третьи силы. От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона", - подытожил бывший глава польского государства.

Как ранее сообщал Главред,  руководитель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова руководителя правящей партии Право и справедливость Ярослава Качиньского о репарациях  за преступления СССР во времена Второй мировой войны являются "антироссийской агонией и конвульсиями от бессилия".

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