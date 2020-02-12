Вот вам хрены: в Москве прикатили к польскому посольству полную тачку фаллоимитаторов

Тачка и фаллоимитаторы / скриншот из видео

В Москве художник-акционист Эдуард Журавлев прикатил и оставил у здания польского посольства садовую тачку, полностью забитую резиновыми фаллоимитаторами.

Соответствующий видеоролик был опубликован в Сети.

"В конце января у ряда польских политиков произошло очередное обострение, выраженное рядом возмутительных заявлений в адрес нашей страны. И что самое дикое и чудовищное, на мой взгляд, — это требование репараций", — так объяснил свою выходку художник.

Напомним, ранее заместитель главы польского МИД Павел Яблонский заявил о том, что официальная Варшава имеет полное право требовать от РФ репарации за ущерб, нанесенный стране во время Второй Мировой войны.