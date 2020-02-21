"По живому": Путин сунул нос в дела украинской церкви

Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин не смог обойти стороной предоставление автокефалии Православной церкви Украины. По его словам, разделение церквей было бессмысленным и осуществлялся "по живому".

"Зачем нужно было разрушать единство Русской православной церкви? Вы знаете, что эта самостоятельность Украинской православной церкви Московского патриархата, она на самом деле полная, она и до сих пор была полная, в том числе с точки зрения избрания иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Московский патриархат никак не влиял и не влияет до сих пор на избрание иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата", - заявил хозяин Кремля в интервью ТАСС.

При этом он заявил, что РПЦ и УПЦ МП объединяло только упоминанием о Патриархе Московском. Также Путин заявил о необходимости объединять усилия Киева и Москвы.

"И наоборот — разъединение делает нас слабее. Особенно украинский фактор начал разыгрываться в преддверии Первой мировой войны австрийской спецслужбой. Почему? Это известное дело — разделяй и властвуй. Это абсолютно понятная вещь. Но все равно, тем не менее, если так сложилось и у людей, у значительной части населения в Украине возникло чувство собственного самосознания национального и так далее, надо относиться к этому с уважением", – подчеркнул Путин.

Как ранее сообщал Главред, президент России Владимир Путин признал, что РФ теряет от отсутствия дружбы с Украиной.