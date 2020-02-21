Кремль придумал способ "закрыть рты" по украденным территориям

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Власти Российской Федерации решили запретить любые переговоры об отчуждении территорий. При этом предлагается данную норму закрепить в Конституции.

"Скорее всего, в Конституции будет формулировка "запрещаются действия, направленные на отчуждение территорий РФ", а именно "запрет на все действия, связанные с отчуждением территорий, будь то призывы (к отчуждению, - ред.) или другие действия", - рассказал сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников в комментарии РБК.

При этом он указал, что запрет будет распространяться не только на россиян, но и на иностранцев.

В свою очередь, другой сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас подтвердил, что запрет будет распространяться "как на призывы, так и на ведение переговоров" по отчуждению территорий России.

"У дипломатов не будет таких полномочий (вести переговоры об отчуждении земель, - ред.). На это будет конституционный запрет", - заявил депутат.

Отмечается, что "территориальную" поправку планируют внести ко второму чтению законопроекта об изменениях в Основном законе.

Как ранее сообщал Главред, член комитета Совета федерации РФ по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о необходимости проведения украинских выборов на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму.