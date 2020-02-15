"Крым не отдадим": в Совфеде РФ закатили истерику после слов Зеленского

В РФ всполошились после заявления Владимира Зеленского / Reuters

Член комитета Совета федерации РФ по международным делам Сергей Цеков, наделенный полномочиями нелегитимным "госсоветом" аннексированного Крыма, прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о необходимости проведения украинских выборов на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму.

"Я думаю, что он понимает, что Россия ни на каких условиях не отдаст Крым, это совершенно исключено. Надо понимать настроение крымчан, думаю, что 90% крымчан ни на каких условиях не захотят в Украину. Мы помним отношение Украины к нам, нас считали регионом, не вполне входящим в Украину", — сказал он беседе с РБК.

В свою очередь первый заместитель председателя Комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров также повторил мантру о "референдуме" в Крыму в 2014 году.

Читайте такжеПереговоры с Путиным: Зеленский ответил на "зраду""Россия не отбирала Крым, крымчане сами приняли это решение. Население Крыма, больше 90% приняли решение покинуть Украину в полном соответствии со своей конституцией, на тот момент это была конституция Автономной республики Крым в составе Украины, и войти в состав России", — сказал Джабаров.

Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев назвал желание Зеленского провести местные выборы в октябре этого года на территории Крыма "фантомными идеями".

"По поводу фантомных идей о выборах по украинскому законодательству еще и в Крыму, думаю, комментарии излишни. Ни одна страна в мире не должна определять порядок проведения [выборов] в других странах. А Крым - другая страна, и Зеленскому надо к этому привыкать", - написал он в Facebook.

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что местные выборы в Украине осенью также должны состояться на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму.