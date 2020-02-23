Прожорливый китайский вирус: заболело шокирующее количество человек

От коронавируса умерли 2360 человек / Фото Reuters

По состоянию на утро воскресенья, 23 февраля, от китайского коронавируса Covid-19 успешно вылечились 23858 человек. В то же время умерли 2360 человек.

Всего за время распространения вируса заболело шокирующеее количество человек - 77661. Больше всего заражений произошло на материковой части Китая – 76290. Еще 634 человека заразились на круизном лайнере Diamond Princess, что находится у берегов Японии.

В Южной Корее количество больных уже перевалило за 200 человек, в Японии – за 135.

Кроме того, на севере Италии коронавирус Covid-19 обнаружили уже у 51 человека, сообщает агентство ANSA.

В Ломбардии зафиксировано наибольшее количество случаев заражения - 39. Кроме того 11 человек заразились в регионе Венето, где ранее был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Жена умершего находится в этой же больнице с подозрением на коронавирус.

Сообщается также о пациенте с симптомами респираторных заболеваний в центральной области Умбрия. Его поместили на карантин.

Отметим, в соцсетях пишут, что китайцы что-то скрывают от человечества.

"Чего бы там не плела пропаганда, меры предпринятые Китаем в борьбе с распространением вируса, чем то схожи с неумелыми действиями СССР в Чернобыле, сначала отрицание и скрытие информации, потом срочное затыкание огромных дыр всеми имеющимися средствами и теперь неизвестность", - высказался пользователь Сети.

"Скорее власти китая имеют отношение к разработке этого коронавируса, чем власти сша!", - пишет некто под ником Дима Медведев.

"Только заговор то был не против КНР, а против КНДР. Надысь Госдеп справлялся ,как там с вирусом у Ким Чен Ына", - убежден еще один пользователь Сети.

Читайте такжеПервая "жертва" коронавируса: Сопель ушел в отставку из-за эвакуации украинцев из КитаяНапомним, 22 февраля Китай заявил, что число новых заражений коронавирусом упало с 889 днем ранее до 397. По данным национальной комиссии здравоохранения еще 109 человек стали жертвами вируса на материковом Китае. Таким образом число погибших достигло 2345 человек.