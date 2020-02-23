"Началась паника": украинцы рассказали об итальянском "кошмаре"

Китайский коронавирус в Италии / Reuters

В Италии паникуют из-за распространения китайского коронавируса. Местные жители разбирают в аптеках медицинские маски.

Украинцы, которые находятся в Италии, рассказали о ситуации в стране. При этом они отметили, что боятся возвращаться домой из-за травли.

"В Падуе и Милане началась паника – мало того, что коронавирус пришел в Италию и уже убивает, так еще неясно, как заразился скончавшийся пенсионер, ведь он не контактировал с другими больными и не путешествовал. У нас в Ломбардии все разговоры только об этом, люди в шоке", – рассказала Стране Галина Сивак.

При этом она отметила, что больницу, где умер мужчина закрыли, а людей хотят эвакуировать. Кроме того, закрывают школы, бары и другие общественные места, а также отменили массовые мероприятия. Местные власти призвали людей не выходить из дома.

По словам работающего в Риме Андрея Ярмака, за сутки количество инфицированных в Италии возросло до 60 человек.

"Италия теперь наиболее пораженная коронавирусом страна Европы и быстро догоняет Гонконг и Сингапур. По темпам распространения она на третьем месте в мире после Китая и Южной Кореи. И здесь все целуются, такие традиции приветствия и прощания. Я уже вижу местных в масках даже в Риме", – подытожил украинец.

Как ранее сообщал Главред, в Италии зафиксировали вторую жертву китайского коронавируса COVID-19.