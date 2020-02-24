Сдал назад: Шнуров почистил Instagram от стихов с критикой Путина

Сергей Шнуров / УНИАН

Известный российский музыкант и лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров, удалил со страницы из соцсети Instagram свои стихи, в который он подвергал критике президента РФ Владимира Путина и пенсионную реформу.

К слову, один их удаленных стихов ранее Шнуров положил на музыку и в формате песни "Путина, конечно, жалко", выпустил на альбоме Всякое.

Сразу после очередной инаугурации Путина как президента РФ (май 2018-го) музыкант публиковал стихи "Вова как основа", которые заканчивались строчкой "Он вернулся! Слава Богу! А точней — не уходил".

Далее, в июне 2018-го премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что пенсионный возраст для жителей РФ в самом скором времени будет повышен. Позднее Шнуров прореагировал на это стихом, в котором деталях порассуждал, как сложно россиянам дожить до выхода на пенсию. Оно также теперь удалено из Instagram музыканта.

Напомним, на минувшей неделе, 20 февраля, стало известно о том, что санкт-петербургское отделение Партии роста включило Сергея Шнурова в свой состав. Более того, на съезде было решено, что музыкант возглавит список партии на выборах в Госдуму.