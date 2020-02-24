Китайский вирус-убийца попал в Кувейт, Афганистан и Бахрейн

Коронавирус попал еще в три страны / Фото Reuters

Кувейт, Бахрейн и Афганистан подтвердили первые случаи нового коронавируса.

В частности, в Кувейте сообщили о трех случаях заражения, в Бахрейне - об одном. Также министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз заявил, что в стране выявлен первый случай уханьского вируса. Один из трех подозреваемых случаев заболевания был подтвержден в западной провинции Герат, сообщает Daily Sabah.

Фероз объявил чрезвычайное положение в провинции, которая граничит с Ираном, из которого приехали больные.

В то же время власти Китая ослабили карантинные меры. В частности, нерезидентам карантинного города Ухань разрешат покинуть территорию, если у них не будет симптомов коронавируса COVID-2019 и они не были в контакте с зараженными

"Китай несколько ослабил карантин в Ухане, позволив некоторым людям покинуть эпицентр эпидемии при определенных условиях. 11-миллионный город находится под замком с 23 января", - передает Straitstimes.

Уточняется, что покинуть город также могут люди, которым необходимо лечение от других заболеваний, а также занимающиеся профилактикой болезни. Для этого необходимо заранее запросить разрешение у местных властей.

Также стало известно, что китайские провинции Юньнань и Гуйчжоу снизили уровень опасности с первого (наивысшего) уровня до третьего, Гуаньдун и Шаньси с первого до второго.

Читайте также"Если закончат жрать крыс и летучих мышей": Комаровский назвал сроки прекращения коронавирусаНапомним, за последние сутки по состоянию на утро, 24 февраля, в Китае коронавирус убил еще 150 человек. В целом, число жертв коронавируса в Китае возросло до 2 592 человек. Общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на материке в настоящее время составляет 77 тыс. 150 человек.