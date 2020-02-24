Уханьский вирус косит людей в Иране: депутат заявил о 50 жертвах

В Иране коронавирус убил 50 человек / Фото pixabay.com

В Иране разразился скандал из-за смертельного вируса Covid-19, который уже давно вышел за пределы Китая.

По словам депутата Меджлиса от города Кум Ахмад Фарахани, в феврале только в его городе от нового коронавируса скончалось около 50 человек.

Отметим, депутат сделал такое громогласное заявление аккурат после официально озвученной позиции Министерства здравохранения о том, что во всей стране отмечено 12 смертельных эпизодов, а количество зараженных составляет 47 человек, передает AP.

Уже потом, когда официальный представитель Министерства здравоохранения Ирана Ираж Харирчи попытался опровергнуть слова депутата, он признал, что зараженных в стране не 47, а 61 человек.

"Еще около 900 больных проверяются на вирус Covid-19", - уточнил чиновник.

"Никто, кроме медиков, не имеет права комментировать подобные новости. Депутаты не имеют доступа к статистике коронавируса и могут смешивать данные о смертности, связанной с другими заболеваниями, такими как грипп, с новым вирусом", - уточнил Харирчи.

Отметим, в последние несколько дней в соцсетях стали активно обсуждать коронавирус.

"Але без паніки) є деякі нюанси - він вкрай небезпечний для людей похилого віку, людей із хронічними хворобами і вже є схеми лікування, головне оперативна діагностика. Паніка у мене через медичний рівень, при якому нам цей вірус ну ніяк не можна", - пишет Женя Левченко.

"С Земли не улетишь, лететь некуда. Сохраняйте спокойствие!", - советует Наталья Овчаренко.

"Якщо коронавірус опиниться в Україні, то він може знищити політично всю теперішню владу.Прем'єр-міністр О.Гончарук заявив, що уряд мобілізований до протидії коронавірусу. Так, справді, здійснюються якісь заходи, корисні і правильні. Це і намір відносити СЕС, і контроль в аеропортах, і мобільні групи медиків, і чимало чого ще.Але у мене складається від усіх заяв та заходів таке враження, що влада в силу свого недостатнього досвіду та кваліфікації недооцінює потенційну загрозу епідемії для України. Вони дуже недооцінюють масштаб загрози та масштаб заходів з реагування та превенції", - считает Владимир Воля.

Напомним, по состоянию на утро, 24 февраля, в Китае коронавирус убил еще 150 человек. В целом, число жертв коронавируса в Китае возросло до 2 592 человек. Общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на материке в настоящее время составляет 77 тыс. 150 человек.



