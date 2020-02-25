"Измеряли только в Украине": пассажиры из Италии рассказали правду о проверках в аэропортах

Аэропорт Борисполь / УНИАН

Китайский коронавирус уже унес несколько жизней в Италии. При этом состояние здоровья людей, выезжающих из страны, не проверяют.

"Нам мерили температуру, когда мы прилетели в Рим, а когда вылетали - никто не проверял", - цитирует УНН одного из пассажиров рейса из Рима.

При этом, в аэропорту Борисполь прибывших пассажиров осмотрели и измеряли им температуру.

"В Италии температуру никто не измерял. Измеряли только здесь - в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая же ситуация и с рейсами из Милана.

Как ранее сообщал Главред, в столичных аэропортах дополнительные меры эпидемиологической безопасности по проверкам пассажиров, прибывающих в Украину прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус, Министерством здравоохранения Украины не обеспечиваются.